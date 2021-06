Kick-off für EM: Emma & Eugen Arena in Dornbirn

Wolfgang Breuß und Herbert Lenz freuen sich ab Freitag auf viele Besucher in der Emma & Eugen Arena in Dornbirn.

Ab Freitag kommen jeweils rund 700 Gäste in der Arena am DSV-Platz in Haselstauden in den Genuss von Public Viewing, Konzerten, Dinner und Comedy. Die Veranstalter Wolfgang Breuß und Herbert Lenz im VOL.AT-Interview.

Mit der Emma & Eugen Arena in Dornbirn Haselstauden wagen sich Wolfi Breuß (Wirtschaft Dornbirn) und der DSV mit Obmann Herbert Lenz an ein Groß-Event, welches das Vorarlberger Publikum viel zu lange hat missen müssen. Ab Freitag dürfen die Veranstalter wieder rund 700 Gäste in einem eigens auf dem Sandplatz errichteten Zelt begrüßen. Neben einem großen Public Viewing für die Spiele der Fußball-Europameisterschaft erwarten die Besucher hochkarätige Acts sowie Dinner und Comedy vom Feinsten. "Wir freuen uns, nach so langer Zeit wieder Gäste bewirten zu können. Dank gilt auch den Behörden, mit denen wir in enger Absprache stehen, um die Veranstaltung gemäß den aktuellen Covid-19-Verordnungen sicher über die Bühne zu bringen", informiert Breuß. So wird es neben dem bekannten 3G-Prinzip eine eigens errichtete Teststation geben. Ebenfalls im Dauereinsatz ist die DSV-Familie, die mit dem Emma & Eugen-Konzept von Breuß zudem einen neuen Hauptsponsor gefunden hat. Generell tut sich beim Dornbirner Sportverein aktuell sehr viel, so wird beispielsweise der Clubhaus-Anbau gerade realisiert, inklusive einer wohl bis dato einzigartigen Möglichkeit der Kinderbetreuung während der Heimspiele des Eliteligisten. Via Crowdfunding versucht der familiäre Fußballverein die zusätzlichen finanziellen Mittel aufzubringen.

Hochkarätige Acts und Spitzenfußball