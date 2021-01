KI bei Berliner Sex-Dolls und Female Bodybuilding

Der gebürtige Dornbirner Filmemacher beschäftigt sich in Berlin mit virtuellen Sex-Dolls mit künstlicher Intelligenz. Sein aktueller Film "I Am The Tigress" war beim Max Ophüls Film Festival in drei Kategorien nominiert.

Kontroverse Themen stehen im Mittelpunkt des Schaffens von Philipp Fussenegger (31). Der in Berlin lebende Filmemacher spricht im VOL.AT-Interview über seinen neuen Film "I Am The Tigress", Sex mit virtuellen Avataren und das erste "Cybrothel" in der deutschen Metropole.

"Hi, I'm Kokeshi. Who are you?" Mit diesen Worten wird man auf der Website von Kokeshi Berlin von seinem virtuellen Gegenüber begrüßt. Setzt man das Gespräch fort, wird man quasi von einer künstlichen Intelligenz sexuell umgarnt. "Wir wollen in Berlin das erste 'Cybrothel' der Welt eröffnen, bei dem man sich mit inzwischen fünf verschiedenen, virtuellen Avataren vergnügen kann", informiert der gebürtige Dornbirner im VOL.AT-Interview. Ein Thema, das man in dieser Form in Vorarlberg höchstens aus Videospielen wie Cyberpunk 2077 kennt.

Sein Film beim Max Ophüls Film Festival

Mit seinem aktuellen Dokumentarfilm "I Am The Tigress" war der Regisseur, Drehbuchschreiber und Produzent beim renommierten Max Ophüls Film Festival in drei Kategorien nominiert. Der Film gewährt Einblick in das Leben von Tischa "The Tigress" Thomas, einer 48-jährigen afroamerikanischen Bodybuilderin und ihrer freundschaftlichen Beziehung zu Eddy (70), der die starke Frau als Einziger so akzeptiert wie sie ist.

Vor drei Jahren sorgte David Fussenegger bereits mit seinem Film "Die Schilehrer" für Furore.