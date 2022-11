Khashoggi-Mord: US-Regierung will Immunität für Kronprinz bin Salman

Die US-Regierung hat sich dafür ausgesprochen, dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in einem Zivilverfahren um die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi Immunität zu gewähren.

Bin Salman sei amtierender Regierungschef "und damit immun", heißt es in einer am Donnerstag bei einem US-Gericht eingereichten Stellungnahme der Regierung. Das Außenministerium verurteile jedoch den "abscheulichen Mord" an Khashoggi. Die Stellungnahme ist für das Gericht nicht bindend.