Keziah Jones, Elena Shirin u.v.a. live und der Rückblick auf den Festivalstart

Erfolgreicher Start in den Festivalsommer und die Highlights der zweiten Woche.

Tickets sind bei NTRY, Ö-Ticket, Ländleticket, Eventim, Ticketcorner und Feldkirch Tourismus erhältlich. Viele Poolbar-Events sind kostenlos, ab 21 Uhr ist der Eintritt in das Gelände generell frei. Der Außenbereich des Alten Hallenbads ist während des Festivalprogramms zur Kontrolle der 3-G sowie der maximalen BesucherInnen-Kapazitäten eingezäunt. Die Open Air-Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt, Absagen erfolgen nur bei Sturmwarnung.



Öffnungszeiten: Einlass am Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Dienstag bis Donnerstag ab 18 Uhr, Jazzbrunch am Sonntag immer ab 10 Uhr.



Programmauszug 2021:



08.07.: Poolbar-Opening: James Hersey + Why-Y (e-Ticket)

09.07.: Sound@V-Gala mit Hearts Hearts, Junipa Gold,

Brendan Adams, Why-Y, Nnella, Cheyenne Alice, DJ Void u.a. (e-Ticket),

in Kooperation mit ORF, W&W, Marke Vorarlberg

09.07.: Hearts Hearts (Light Night Show, freier Eintritt)

10.07.: Mynth + Gazelle & The Bear (e-Ticket)

10.07.: Eli Preiss (Late Night Act)

11.07.: Jazzbrunch: Guapa Loca (freier Eintritt)

13.07.: "I Am Greta" (Open Air-Film, e-Ticket)

14.07.: Stermann & Grissemann + Moritz Schädler (e-Ticket)

15.07.: Mighty Oaks + Mona Ida (ausverkauft)

16.07.: Alice Phoebe Lou +Elena Shirin (e-Ticket)

16.07.: Ace Tee u.a. (DJ Parade-Special, e-Ticket)

17.07.: Keziah Jones + Moreland (e-Ticket)

18.07.: Jazzbrunch: Flip Philipp (freier Eintritt)

20.07.: "Oh Boy!" (Open Air-Film, e-Ticket)

21.07.: Ätna + Support (e-Ticket)

22.07.: Local Band Night (freier Eintritt)

23.07.: Lylit + Doppelfinger (e-Ticket)

24.07.: Milow + Änn (e-Ticket)

24.07.: Diskoromantik (freier Eintritt)

25.07.: Jazzbrunch: Adama Dicko & Seno Blues (freier Eintritt), in Kooperation

mit der EZA-Abteilung des Landes Vorarlberg + Nowherevintage KiloSale

27.07.: "Minari" (Open Air-Film, e-Ticket)

28.07.: Sharktank + Helianth (e-Ticket)

29.07.: Tagebuch Slam (e-Ticket), empfohlen von der ÖGJ

30.07.: Patrice + Jojo Strickner (e-Ticket)

30.07.: AudioBunkA Night: Main Concept, Die P, Gas u.a. (e-Ticket)

31.07.: Local Band Night (freier Eintritt)

01.08.: Jazzbrunch: Schuani's Seven (freier Eintritt)

03.08.: "Screening InterMedia – InterMedia on Screen"

(Open Air-Film, e-Ticket)

04.08.: Lie/V-Schaufenstertag mit Deadbeatz, Caffeinated und Larry Woodley

(freier Eintritt)

05.08.: Die Heroldfliri (Theater, e-Ticket)

05.08.: Velvet Two Stripes + Batman and his Mighty Anti-Heroes (e-Ticket)

06.08.: 5K HD unplugged + Cari Cari (e-Ticket)

07.08.: Stu Larsen + OSKA (e-Ticket)

08.08.: Jazzbrunch: Marder 4000 (freier Eintritt)

10.08.: "303" (Open Air-Film, e-Ticket)

11.08.: Sam Himself + N.N. (e-Ticket)

12.08.: Der Nino aus Wien + Science Busters (e-Ticket)

13.08.: The Notwist + Via Matto (e-Ticket), Arty Night, empfohlen vom

Kunstmuseum Liechtenstein

13.08.: Dorian Concept (e-Ticket)

14.08.: Fresh Meat: LGoony + Bibiza (e-Ticket)

15.08.: Jazzbrunch: Mojo Incorporation (freier Eintritt), in Kooperation mit den

ÖBB



Das 28. Poolbar Festival findet vom 8. Juli bis 15. August in Feldkirch (Reichenfeld & Altes Hallenbad), Vorarlberg, Österreich statt. Festivalpässe und Punktekarten sind ebenfalls bei NTRY, Ö-Ticket, Ländleticket, Eventim, Ticketcorner und Feldkirch Tourismus im Vorverkauf. Zudem können Gutscheine erworben werden: Ob Konzerttickets, Poolbar-Shirts etc. - einfach eine Mail an ahoi@poolbar.at schreiben und einen Gutschein in beliebiger Höhe bestellen.



