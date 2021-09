"KeyWe" im Game-Test: Knuddeliges Koop-Chaos mit Kiwis

Zwei flinke Vögel führen gemeinsam eine Postfiliale: Was soll da schon schiefgehen?

(PC, Switch – bald PS4/5 & XBX) Um etwaige Unklarheiten zu beseitigen: DIE Kiwi ist eine schmackhafte Frucht aus Ostasien, DER Kiwi ist ein flugunfähiger Vogel aus Neuseeland. Letzteren – und zwar gleich in doppelter Ausführung – hat das Indie-Entwicklerstudio Stonewheat & Sons in ungewöhnlicher Umgebung spielbar gemacht. Im Koop-Puzzle-Game „KeyWe“ steuert man (im Idealfall zu zweit, online/lokal) ein Kiwi-Duo, das in einem Postamt allerhand Aufgaben erfüllen muss. Ihr Werkzeug: Schnabel, Füße und das Hinterteil!

Die Kiwi-Action spielt sich prinzipiell in einem einzigen Postamts-Level ab. Das kann aber mannigfaltig genutzt werden. In jeder Ecke warten andere Aufgaben: Beispielsweise müssen Wortschnipsel zu Briefen zusammengesetzt werden oder Pakete mit den passenden Aufklebern versehen und versendet werden. Hinzu kommen Bonus-Aktionen wie das großflächige Bläschen-Platzen von Luftpolsterfolie. Das Postamt erstrahlt außerdem basierend auf der Spiel-Jahreszeit immer wieder in neuem Licht – einmal steht es unter Wasser, ist von Pflanzen zugewuchert oder versinkt im Sand. Dies wirkt sich auch auf die Bewegungsfreiheit der beiden Kiwis aus. In der regulären Postamts-Umgebung steuern sie sich recht präzise, im Sand läuft's nicht ganz so glatt.