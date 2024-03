Keuchhusten-Fälle in Vorarlberg

In Vorarlberg verzeichnet man einen Anstieg an Keuchhusten-Fällen.

Keuchhusten ist eine hochansteckende und meldepflichtige Krankheit, die vor allem bei Babys lebensbedrohlich sein kann. In Vorarlberg wurden in diesem Jahr bereits 28 Fälle gemeldet, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Auch österreichweit ist die Zahl der Erkrankungen besorgniserregend. Landessanitätsdirektor Grabher spricht von einer "gigantischen Dunkelziffer" und betont die Wichtigkeit der Impfung.