Kern über Richtlinien zum Schächten empört

SPÖ-Chef Christian Kern ist angesichts der in Niederösterreich geplanten Richtlinien zum Schächten empört.

“Diese Registrierung erinnert an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte”, meinte er zu den Absichten von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl und forderte dessen Rücktritt. Grundlage für die Verschärfung ist allerdings ein Informationsschreiben von Ex-SPÖ-Landesrat Maurice Androsch.

Das Informationsschreiben unter “Betrifft: § 32 Tierschutzgesetz; Schlachten ohne Betäubung vor dem Blutentzug (Rituelle Schlachtung)” erging bereits am 20. September 2017 an alle Bezirkshauptmannschaften und die Magistrate der Statutarstädte. Das Schreiben liegt der APA vor.

Und weiter: “Als Bewilligungswerber kommen ausschließlich: Einzelpersonen, welche für sich das Vorliegen zwingender religiöser Ge- und Verbote geltend machen in Betracht.” Die Zugehörigkeit zu einer anerkannten Religionsgemeinschaft könnte in der Praxis folgendermaßen dargelegt werden: “Auszüge aus einem Mitgliederverzeichnis, Vorlage eines Meldezettels, auf welchem das Religionsbekenntnis enthalten ist, diverse Dokumente, aus denen die Religionszugehörigkeit zweifelsfrei hervorgeht, etc.”, wird aufgelistet.

Das Informationsschreiben war eine der letzten Amtshandlungen von Androsch als niederösterreichisches Regierungsmitglied. Androsch hatte am 20. September 2017 seinen letzten Arbeitstag als Landesrat. Am 21. September folgte ihm SPÖ-Landesvorsitzender Franz Schnabl in dieser Funktion, der nach der Landtagswahl im Jänner dieses Jahres zum Landeshauptfrau-Stellvertreter aufgestiegen ist.