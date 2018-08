Kern-Konter gegen Doskozil: Kritik war "obskur"

Die Kritik des burgenländischen Landesrates Hans Peter Doskozil, dass sich die SPÖ mit "grün-linker Fundi-Politik" selbst abschaffe, ist für Parteichef Christian Kern "obskur".

“Wenn die 29-Prozent-Partei SPÖ versuchen würde, eine Drei-Prozent-Partei wie die Grünen zu kopieren, dann wäre sie wohl meschugge”, sagte Kern in der am Montag erscheinenden Ausgabe des “profil”. In der Sonntag-Ausgabe der Tageszeitung “Österreich” ergänzt Kern, Doskozils Einschätzung “war schlicht falsch. Das kann vorkommen.” Arbeit und Soziales werde “immer das Fundament sein, auf dem die SPÖ steht. Genauso brauchen wir ein starkes Europa, Maßnahmen gegen den Klimawandel und eine geordnete Migrationspolitik.”