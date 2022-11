Kennzeichen-Streit im Kosovo: Gespräche sind aussichtslos

Im Kosovo sollen künftig Besitzer von serbischen Kennzeichen bestraft werden. Gespräche zwischen dem albanischen Regierungschef und dem serbischen Präsidenten sind gescheitert.

Wenige Stunden vor ihrem angekündigten Beginn ist die Bestrafung von Besitzern serbischer Autokennzeichen im Kosovo verschoben worden. Wie der kosovarische Regierungschef Albin Kurti in der Nacht auf Dienstag mitteilte, wurde die Umsetzung der umstrittenen Regierungsverordnung um 48 Stunden verschoben. Er habe dies auf Vorschlag der USA beziehungsweise ihres Botschafters Jeff Hovier getan, teilte Kurti auf Twitter mit.

150 Euro Strafe

Noch am Montag hatte es von der kosovarischen Polizei geheißen, dass die Bestrafung am Dienstag um 8.00 Uhr beginnen werde. Besitzer von serbischen Autokennzeichen im Kosovo sollen demnach 150 Euro zahlen müssen. Die Verschiebung dieser Maßnahme soll nun dazu dienen, doch noch eine Lösung für die Kennzeichen-Frage zu finden.

Kurti und der serbische Präsident Aleksandar Vučić waren am Montag in Brüssel zu Gesprächen über den Kennzeichenkonflikt zusammengekommen.

Nach der erfolglosen Gesprächsrunde sprach Vučić von einer "Situation am Rande des Konfliktes". Nach einem Treffen mit Vertretern von kosovarischen Serben in Belgrad erklärte Vučić in der Nacht auf Dienstag jedoch, dass er sie aufgefordert habe, "Frieden und Stabilität" zu wahren.