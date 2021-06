Kennelbach: Vandalen zerkratzten abgestellte Autos

In Kennelbach wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Autos beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht auf Sonntag in Kennelbach in den Straßenzügen Friedrich-Schindler-Straße, Waldbahnstraße und Sankt-Antonius-Weg mehrere dort abgestellt Pkw.