Kennelbach: Unfall und Fahrerflucht mit 2,7 Promille

Kennelbach - Stark alkoholisiert und ohne Führerschein verursachte ein Pkw-Lenker in Kennelbach einen Verkehrsunfall. Er und sein Mitfahrer begingen Fahrerflucht.

Ein stark alkoholisierter 39-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Mittwochnachmittag auf der L 13 in Kennelbach in Richtung Bregenz. Bei der Kreuzung mit der Bahnhofstraße wollte der Lenker nach rechts in die Bahnhofstraße einzubiegen und kollidierte dabei mit einem im Kreuzungsbereich befindlichen Pkw.