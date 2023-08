Kennelbach startet mit Heimspiel in die neue Saison

Nach der langen Sommerpause startet der UTTC Kennelbach am Sonntag, 3.9. um 10.00 Uhr mit dem Heimspiel gegen Stockerau in die neue Saison im oberen Playoff der 1. Österreichischen Tischtennis Bundesliga. Die Mannschaft hat sich in der Sommerpause etwas verändert. Kennelbach-Urgestein Istvan Toth wird in Zukunft etwas kürzertreten und sich auf seine Rolle als Ersatzspieler konzentrieren. Dafür konnten wir mit dem Slowaken Samuel Novota einen sehr guten Ersatz für die kommende Saison verpflichten. Samuel spielte in der vergangenen Saison in seiner Heimat und durfte sich dort mit dem Meistertitel verabschieden. Der 31-Jährige wird die Saison gemeinsam mit der Nummer eins Simon Pfeffer und Routinier Miro Sklensky bestreiten.