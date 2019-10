Kennelbach: ÖVP erneut Nummer eins

Die ÖVP bleibt in Kennelbach bei der Landtagswahl 2019 auf Platz eins. Das Ergebnis von 41,43 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 2,06 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 21,02 Prozentpunkten an die Grünen mit 20,41 Prozent (plus 4,27 Prozentpunkte). Mit 12,08 Prozent teilen sich die FPÖ und die SPÖ den dritten Platz. Für die Freiheitlichen war dies um 11,26 Prozentpunkte weniger. Die SPÖ gewann 0,52 Prozentpunkte.

Die NEOS steigerten sich um 3,42 Prozentpunkte: 9,42 Prozent bedeuten Platz fünf. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 4,59 Prozent. In Kennelbach waren 1 363 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 61,19 Prozent, 834 Stimmen wurden abgegeben, 828 waren gültig.

