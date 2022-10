Kennelbach: Kletterin mit Hubschrauber geborgen

Eine Kletterin aus Wien musste am Samstag in Kennelbach mit dem Polizeihubschrauber geborgen werden.

Gut ausgerüstet unternahm am Samstagnachmittg eine 39-jährige Frau aus Wien gemeinsam mit ihrem Begleiter eine Klettertour am Klettersteig Känzele in Kennelbach. Während des Aufstiegs hielt sich die Frau am eingerichteten Fix-Seil fest und wollte sich an diesem hochziehen. Dabei erlitt die Kletterin eine Ausrenkung der linken Schulter.