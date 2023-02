Kennelbach hat Hörmann-Ersatz gefunden

Ein Brasilianer tritt in die Fussstapfen des Exprofi.

Aufgrund der Abgänge in der Winterpause von Lorenz Gasser (Auszeit), Mehmet Akbulut (SC Austria Lustenau Amat.) und Philipp Hörmann (FC Andelsbuch), hat der FC Kennelbach am letzten Tag der Übertrittszeit noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Bruno Rafael Lovisaro einen absoluten Wunschspieler von Neo-Coach Peter Fleischhacker verpflichtet. Bruno ist in der vergangenen Herbstrunde für den Vorarlbergligisten VfB Bezau aufgelaufen und hat dort jedes Spiel bestritten. "Bruno ist ballsicher, zweikampfstark und ein absoluter Mentalitätsspieler. Durch ihn haben wir im Zentrum viel an Qualität gewonnen. Er hat sich in den ersten Trainings auch gleich super in die Mannschaft eingefügt und wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg", so Fleischhacker über den Neuzugang.