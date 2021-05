Kennelbach gehört zu den besten Tischtennis-Teams

Der Hofsteigklub schafft sensationell den Aufstieg in das Obere Play-off der Bundesliga

Die Tiroler traten das Rückspiel stark ersatzgeschwächt an, mussten Christoph Maier vorgeben. Miroslav Sklensky eröffnete mit einem 3:0 über Krisztian Gardos, Maxime Dieudonne legte gegen David Pühringer mit 3:1 nach womit das Spiel frühzeitig entschieden war. Spiel 3 und das Doppel gingen kampflos an die Gastgeber, die damit ins Obere Play-off aufsteigen.

Krisztian Gardos vs. Maxime Dieudonne 3:0

Christoph Maier vs. Miroslav Sklensky 3:1

David Pühringer vs. Istvan Toth 0:3

Maier/Pühringer vs. Sklensky/Toth 0:3

Krisztian Gardos vs. Miroslav Sklensky 0:3

Christoph Maier vs. Maxime Dieudonne 3:0