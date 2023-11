Kendall Jenner: Freizügige Eleganz in Calvin Klein Weihnachts-Kampagne

Kendall Jenner, bekannt für ihre eher zurückhaltende Art im Vergleich zu ihren Schwestern, zeigt sich in der neuesten Calvin Klein-Kampagne von ihrer freizügigen Seite. Die 28-Jährige präsentiert die festliche Kollektion des Modehauses und steht dabei Kim und Co. in puncto Freizügigkeit in nichts nach.

Kendall Jenner zeigt sich in der neuen Calvin Klein-Kampagne ohne BH und sexy wie nie. Unter einem offenen schwarzen Pyjama-Oberteil präsentiert sie ihre blanken Brüste und posiert dazu in einem schwarzen „Sheer Marquisette“-Höschen und einem BH in sexy Posen. Die Verwandlung von der eher zugeknöpften zur freizügigen Kendall zeigt, wie vielfältig das Model sich präsentieren kann.

Sinnliche Weihnachts-Kampagne

Die Kampagne, die von Calvin Klein und Jenner auf ihren Instagram-Konten geteilt wurde, trägt den Slogan „Hier für einen gemütlichen Moment“. Die Bilder und Videos zeigen Jenner in sinnlichen Posen, die die festliche Unterwäsche und Kleidung der Weihnachts-Kollektion des Modelabels hervorheben. Diese Kollektion umfasst neben Unterwäsche auch festliche Hosenanzüge, Tops und Röcke aus weich fließenden Stoffen.

Lange Zusammenarbeit

Seit 2015 steht Jenner für Calvin Klein vor der Kamera. Über die „Calvin or Nothing“-Kampagne schwärmte sie im „Harper’s Bazaar“: „Ich liebe diese neue Kampagne, weil es um Selbstbewusstsein und Sinnlichkeit geht. Für mich beginnt Selbstbewusstsein damit, dass man sich gut fühlt und an sich glaubt!“

Vom Herbst-Look zur sinnlichen Eleganz

In einem Instagram-Beitrag für Calvin Klein zeigte sich Jenner in zwei verführerischen Fotos. Das erste Bild zeigt sie auf einem plumpen beigen Sofa in einem dünnen schwarzen Bikini, während das zweite Bild sie in einem maßgeschneiderten schwarzen Blazer und offenen schwarzen Hosen, ohne etwas darunter, an einer Wand posierend zeigt.