Kempf und Hofherr schnupperten WM-Luft

Johannes Hofherr und Lea Kempf mit guten Platzierungen bei der Jugend-WM

Vom 22.-31. August 2019 trafen sich in Arco (ITA) die besten Nachwuchsklettertalente der Welt. Bei der Jugend-WM im Klettern wurden alle drei Disziplinen plus die olympische Kombinationsdisziplin „Combined“ ausgetragen. Mit dabei waren auch die Ländle-Asse Johannes Hofherr und Lea Kempf. Ariane Franken ging für Deutschland an den Start.