"Keinen Bock" auf Lehre: Vorarlberger wird Sozialhilfe gekürzt

Bregenz - 19-jährigem Handelsschulabgänger wäre Modeverkäufer-Lehre zumutbar gewesen, meint Richter des Landesverwaltungsgerichts.

Weil der Absolvent einer Handelsschule keine Lehre machen will, wurde dem 19-jährigen Arbeitslosen die Mindestsicherung gekürzt. Das hat nun in zweiter Instanz Richter Manfred Böhler am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht in Bregenz entschieden. Damit wurde der erstinstanzliche Bescheid der Bezirkshauptmannschaft (BH) Feldkirch, gegen den der Arbeitslose Beschwerde erhoben hat, grundsätzlich bestätigt. Der Beschwerdeführer könnte sich nun noch mit einer außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien wenden. Der arbeitslose Schulabgänger hatte zwei Angebote von Modehäusern für eine Lehrstelle im Verkauf ausgeschlagen.