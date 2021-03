Keine WM-Medaille für Daniel Zugg und Daniel Ganahl

Für die beiden Montafoner reichte es im Staffelbewerb in Andorra zum undankbaren vierten Platz

Daniel Zugg, Daniel Ganahl, Jakob Herrmann und Christian Hoffmann bildeten das österreichische Nationalteam für die Staffel bei der Weltmeisterschaft im Skibergsteigen in Andorra. In einem höchst spannenden Rennen verfehlten die österreichischen Herren nur knapp das Podium.

Daniel Zugg startete als erster Österreicher und lieferte sich gleich zu Beginn ein Kopf an Kopf-Duell mit dem Italiener Nicolo Canclini. Mit der Übergabe an seinen Kollegen Daniel Ganahl, der beim Start fast sein Fell verlor, rutschten die Österreicher auf Platz drei zurück. Das nächste Duell lieferten sich der Österreicher Herrmann und der Schweizer Marti im ersten Aufstieg. Herrmann konnte als Vierter an Hoffmann übergeben, der versuchte, diese Platzierung zu halten. Im letzten Anstieg wurde Hoffmann vom Spanier Alcalde Sanchez überholt, konnte sich aber wieder auf den vierten Platz zurück kämpfen. Wir gratulieren zu einem erfolgreichen Ergebnis in diesem harten Rennen.