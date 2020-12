Keine weihnachtlichen Klänge quer durch Rankweil

Die Bürgermusik Rankweil muss alle Veranstaltungen im Dezember wegen der Pandemie absagen

RANKWEIL. Es hat schon eine große Tradition. Das Herbstkonzert, das Adventblasen, Weihnachtsblasen und Silvesterblasen der Bürgermusik Rankweil plus das Weihnachtskonzert der Jugendkapelle Rankweil gehören seit vielen Jahrzehnten schon zum fixen Terminkalender. Das Mitwirken von aktiven Mitgliedern der Bürgermusik Rankweil vorwiegend mit Blechbläser-Instrumenten in den Weihnachtsmetten in der Basilika, Valduna-Kapelle und in der Bresner Eusebius Kirche hat zudem einen großen Stellenwert in der Marktgemeinde Rankweil. In den verschiedensten Ortsteilen von Rankweil und Brederis hat die Bürgermusik Rankweil vor vielen Besuchern in der Vorweihnachtszeit musikalische Vorboten auf die wunderschönste Zeit des Jahres vorgetragen. Aufgrund der weltweiten Pandemie von Corona können diese Veranstaltungen erstmals in der langen Vereinsgeschichte nicht durchgeführt werden. „Ohne regelmäßige Proben und dem sozialen Zusammenhalt im Verein ist es sowieso unmöglich diese traditionsreichen Events zu veranstalten. Im Monat Dezember wäre die Bürgermusik Rankweil bei der gesamten Bevölkerung sehr präsent. Diese Absagen tun verdammt weh und ist auch ein musikalischer Rückschritt. Es braucht unter normalen Umständen wieder einige Wochen um im gewohnten Rhythmus zu musizieren“, sagt Rankweil Kapellmeister Werner Lins. Sogar die Jahressammlung der Bürgermusik Rankweil fiel heuer dem Corona zum Opfer. Im Corona-Jahr konnten nur im Jänner und Februar die wöchentlichen Proben im Musikheim Rankweil abgehalten werden. Nachwuchs hat die Bürgermusik Rankweil genug. Allerdings sind die Hobbymusiker nicht zu beneiden. Ob die Rankweiler Brennessel Mitte Februar 2021 standesgemäß über die Bühne gehen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen. Allerdings wird seitens des Verein alles unternommen um das Event im Rankweiler Vinomnasaal zur Austragung zu bringen. VN-TK