"Keine Vergrößerung der Hofsteighalle wegen dem Masters"

Wolfurts Vizebürgermeisterin Angelika Moosbrugger erzählt im Interview über Gebühren und Hallenfußball.

WOLFURT. Seit der Gründung vor mehr als zwei Jahrzehnten vom Wolfurter Hallenmasters pilgern zwischen Weihnachten bis zum Dreikönigstag viele tausende Besucher in die Hofsteigsporthalle. Vor allem ab dem Hauptbewerb sorgen die Fans für eine prall gefüllte Turnhalle und der Veranstalter Meusburger FC Wolfurt verzeichnet oft einen neuen Publikumsrekord. Seit drei Monaten leitet Vizebürgermeisterin Angelika Moosbrugger aufgrund der gesundheitlichen Probleme von Bürgermeister Christian Natter die Amtsgeschäfte der Marktgemeinde Wolfurt. Nun nimmt sie zur Problematik der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen, der erstmaligen Einhebung einer Parkgebühr durch die Gemeinde und die Umbauarbeiten Stellung.

ANGELIKA MOOSBRUGGER: Für die Veranstaltungen in der Hofsteigsporthalle ist aus Sicht der Gemeinde genügend Platz. Es ist klar, Ausnahmen gibt es immer, was für den Veranstalter erfreulich ist. Jedoch kann nicht für Einzelvorkommnisse die Halle komplett umgebaut werden. Die Hofsteigsporthalle ist seit Jahrzehnten eine gut funktionierende, stets sehr gut gebuchte Sporthalle für alle möglichen Sportevents. Das Hallenmasters gehört dabei zu den größten und am besten frequentierten. Viele Zuschauer und Fans kommen nach Wolfurt wegen der ganz speziellen Atmosphäre in dieser Halle und die Hofsteiggemeinde steht mehrere Wochen im Rampenlicht des Vorarlberger Amateursport. Dafür kann man dem FC Wolfurt nur gratulieren.