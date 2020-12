"Keine Tiervermittlung über die Weihnachtsfeiertage"

Immer wieder werden Tiere zu Weihnachten verschenkt. Dabei hält die Freude meist nur kurz an und die Tiere werden kurz nach den Feiertagen wieder abgegeben. Marco Milhonic weiß, woran das liegt und erklärt, warum das Tierschutzheim Vorarlberg aus diesem Grund einen Vermittlungsstopp eingelegt hat.

Keine Tiere unter den Weihnachtsbaum

Denn oft ist es so, dass der Überraschte beziehungsweise der Beschenkte sich freut. Doch meist sind keine Vorkehrungen getroffen worden, damit das Tier auch in den Lebensalltag passt. Beispielsweise braucht gerade ein Hund am Anfang viel Zeit. Genauso muss eine Katze gut versorgt werden. Da dies oftmals in der hektischen Feiertagszeit nicht gegeben ist, distanziert sich das Vorarlberger Tierschutzheim klar von dieser Art der Geschenke.