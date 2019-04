Keine Strafe fürs angeklagte Stalking

Wegen beharrlicher Verfolgung, versuchter Nötigung und gefährlicher Drohung wurde ein Tschetschene angeklagt.

Dennoch blieb dem Angeklagten in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch eine Strafe erspart. Ihm wurde eine Diversion mit einer Probezeit gewährt. Wenn er innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre nicht mehr straffällig wird, wird das Strafverfahren endgültig eingestellt werden. Der Beschluss der Richterin zur vorläufigen Einstellung des Verfahrens ist nicht rechtskräftig. Denn die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.