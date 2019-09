Keine Sorge, es wird besser - Das Wetter zum Wochenstart

Ab Montag Nachmittag passt sich das Wetter der Jahreszeit an, es wird besser. Mit Unterbrechung am Mittwoch sieht es auch für den Rest der Woche sonnig aus.

Wetterberuhigung am Montag: Im Laufe des Vormittag lässt der Niederschlag weiter nach und zieht sich vermehrt auf den Bregenzerwald zurück. Am Nachmittag ist es über weite Strecken dann trocken, es lockert auf und zeitweise kehrt die Sonne zurück, vor allem vom Walgau bis zum Bodensee. Noch kühl. Höchstwerte: 10 bis 15 Grad.

Nacht auf Dienstag

Am Abend lichten sich die Wolken weiter und die Nacht verläuft dann nur leicht bewölkt in hohen Schichten. Teils kann sich über den Niederungen Nebel ausbilden. Je nach Bewölkung kühlt es kräftig ab, Tiefstwerte: 3 bis 7 Grad, in hochgelegenen Tälern wie in Lech knapp an die 0 Grad.

Die Prognose für Dienstag

Recht freundlich. Hochnebelreste am Morgen lösen sich auf. Sonnenschein wechselt sich mit durchziehenden hohen Wolkenfeldern ab und tagsüber ein paar Quellwolken, dabei ist es überall trocken. Die Temperaturen steigen nach einem sehr kühlen Morgen im Vergleich zu den Vortagen deutlich an. Tiefstwerte: 3 bis 7 Grad, in hochgelegenen Tälern nahe 0 Grad, Höchstwerte: 15 bis 20 Grad.

Wechselhaft am Mittwoch

Es wird nochmals etwas wechselhaft. Reichlich Bewölkung unterbindet den Sonnenschein zeitweise, aus heutiger Sicht ist aber nur sehr geringer und sporadischer Niederschlag zu erwarten- wenn überhaupt. Tiefstwerte: 6 bis 11 Grad, Höchstwerte: 16 bis 21 Grad.

Sonne am Donnerstag und Freitag

Sonnenschein dominiert am Donnerstag, ein paar hoch liegende Wolkenfelder ziehen noch durch und morgendliche Hochnebelbänke verschwinden bald. Der Wind spielt keine Rolle und die Temperaturen steigen weiter an und erreichen am Nachmittag bis zu 23 Grad.

Es dominiert voraussichtlich den ganzen Freitag über strahlender Sonnenschein. Bei maximal ein paar harmlosen Wolken wird es nachmittags wieder warm mit stellenweise an die 25 Grad.