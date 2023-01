"Keine Scham mehr": Haufen in Waschanlage hinterlassen

In der Silvesternacht hat ein Mann die Waschbox einer Tankstelle mit seinen Exkrementen verunreinigt. Zuvor hatte er ganz normal getankt.

"Ich bin am ersten Jänner ganz normal zur Arbeit gekommen. Da hat mich ein Kunde darauf aufmerksam gemacht, dass sich wohl ein Hund in unserer Waschanlage erleichtert hat. Bei genauer Nachsicht hat sich gezeigt, dass es definitiv kein Hund war", schildert Sascha Jordan die Situation am Sonntagmorgen. Es war ein Kunde, der zuvor getankt hatte.