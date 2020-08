Keine Punkte im Prestigeduell im Bregenzerwald

Eine 1:2-Heimniederlage musste der KFZ Hagspiel FC Hittisau am letzten Samstag im Wälderderby gegen den FC Sulzberg hinnehmen.

In Halbzeit zwei dann ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften taten sich beim Spielaufbau sehr schwer und so bedurfte es eines Eigenfehlers in der Hittisauer Hintermannschaft, damit die Gäste in der 66. Minute mit 0:1 in Führung gehen konnten. Zwölf Zeigerumdrehungen später schien mit dem zweiten Sulzberger Treffer die Entscheidung gefallen zu sein. Leider erst jetzt erwachte der KFZ Hagspiel FC Hittisau und erhöhte deutlich die Schlagzahl. Diese Bemühungen wurden in Minute 83 mit dem Anschlusstreffer belohnt. Nun warfen die Heimischen alles nach vorne und in Minute 88 fiel nach einem Lattentreffer per Abstauber der vermeintliche Ausgleichstreffer. Doch der Schiedsrichterassistent sah als einer der wenigen eine Abseitsposition und so fand der Treffer trotz heftiger Proteste keine Anerkennung (dass es sich deutlich um keine Abseitsposition handelte, konnte später auf einem Video begutachtet werden). So blieb es schlussendlich bei der knappen Heimniederlage, welche wohl vor allem auf die Tatsache zurück zu führen ist, dass unser Team viel zu spät die nötige Aggressivität an den Tag legte.