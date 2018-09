Keine Punkte für FC Langenegg in Schwaz

Nichts zu holen gab es für Aufsteiger Langenegg in Schwaz.

Trotz dem ersten Saisontor von Brasilianer Paulo Victor reicht es für die Wälder in Tirol nicht zu einem Punktgewinn. Nach einer katastrophalen ersten Hälfte kam die Truppe von Meistermacher Klaus Nussbaumer besser ins Spiel, doch das routinierte Schwaz siegte dank mustergültigen Kontern. Allerdings war die 1:3-Niederlage erst in der vorletzten Minute besiegelt, als der eingewechselte Rahman Jawadi traf. Für Langenegg war es schon die dritte Auswärtsniederlage über dem Arlberg und in der Tabelle liegt man weiter auf dem dreizehnten Rang.