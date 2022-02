Keine Punkte für den EHC Lustenau in Slowenien

Nichts wurde es aus dem erhofften Punktegewinn des EHC Lustenau in Jesenice.

Nach einem schnellen und technisch sehenswerten Spiel setzte es schlussendlich eine 2:5 Niederlage für die Lustenauer.

Schon zu Beginn des Spieles setzte das Heimteam aus Jesenice die Akzente in diesem Match. Eine Strafe in der vierten Minute nutzten die Slowenen eiskalt aus und gingen durch Eric Pance früh in Führung. Auch in weiterer Folge blieb Jesenice am Drücker. Knapp zwei Minuten vor Drittelsende erhöhten die Gastgeber – abermals im Powerplay auf 2:0.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieb Jesenice klar am Drücker und erhöhte in der 23. Minute durch Gasper Sersen bzw. in der 25. Minute durch Miha Logar auf eine klare 4:0 Führung. Lustenau hatte auch im zweiten Spielabschnitt wenig Möglichkeiten und so ging es mit 0:4 aus Sicht der Lustenauer in die zweite Pause.

Im letzten Spielabschnitt kam auch Lustenau zu einigen Möglichkeiten und erzielte durch Kevin Puschnik in der 45. Minute den ersten Treffer für den EHC. Nun war das Spiel eher offen und beide Teams hatten einige Möglichkeiten. Doch es waren wiederum die Slowenen, die in der 58. Minute durch Saso Rajsar den nächsten Treffer bejubeln durften. Drei Sekunden vor Spielende erzielte David Slivnik den zweiten Treffer für Lustenau, doch an der schlussendlich klaren Niederlage änderte sich nichts mehr.

Das nächste Spiel des EHC Lustenau findet am kommenden Donnerstag zu Hause gegen Ritten statt. Dabei gibt Stefan Häußle das Debut im Dress des EHC. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 18.30 Uhr.

Jesenice : EHC Lustenau 5:2 (2:0 / 2:0 / 1:2)

Torschützen Jesenice: Eric Pance (4. Min.), Jure Sotlar (19. Min.), Gasper Sersen (23. Min.), Miha Logar (25. Min.), Saso Rajsar (58. Min.)