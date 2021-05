Keine Neuinfektionen am Samstagmorgen

28 Genesene und keine Neuinfektionen weist das Corona-Dashboard des Landes Vorarlberg am Samstagmorgen auf.

Stand Samstg 8 Uhr : Laut Dashboard des Landes wurden bis Freitagnachmittag in Vorarlberg 17 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen 101 Genesungen.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg weiter rückläufig. Sie lag am Freitag bei 87,4. Vorarlberg liegt zwar immer noch über dem Österreich-Durchschnitt von 52,9, bei weitem jedoch nicht mehr so deutlich.