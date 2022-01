Keine Neuen, aber viel zu viele Spieler zum Auftakt

27 (!) Kaderspieler, doch ohne Goalie Riegler machten die erste Einheit unter Altach Neocoach Ludovic Magnin mit.

Bis zum Pflichtspielauftakt am 12. Februar (17:00 Uhr) gegen FK Austria Wien wird der SCRA insgesamt fünf Testspiele bestreiten. Beim Heimspiel am 15. Januar gegen den FC St. Gallen sind aufgrund der aktuellen Corona-Lage keine Zuschauer zugelassen, es wird aber jedenfalls einen Livestream geben.

Vom 26. Januar bis zum 4. Februar entfliehen Johannes Tartarotti und Co. dem Vorarlberger Winter und holen sich im türkischen Belek den letzten Feinschliff vor dem Pflichtspielauftakt am 12. Februar gegen FK Austria Wien.

15.01.2022, 15:00 Uhr Testspiel, FC St. Gallen (in Altach)

22.01.2022, 14:30 Uhr Testspiel, FC Luzern (in Luzern)

26.01.2022 Abflug ins Trainingslager nach Belek

30.01.2022 Testspieldoppel, Rabotnicki Skopje und Makedonija Gjorce Petrov (in Belek / Uhrzeiten offen)

03.02.2022 Testspiel, SC Austria Lustenau (in Belek / Uhrzeit offen)

04.02.2022 Rückkehr nach Vorarlberg

12.02.2022, 17:00 Uhr Admiral Bundesliga, 19. Runde, FK Austria Wien (CASHPOINT Arena)