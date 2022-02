Keine Medaille für Hämmerle/Zerkhold im Mixed Cross

Österreichs Snowboarder haben bei den Winterspielen in Peking ihrer Erfolgsbilanz keine weitere Medaille hinzufügen können.

Im erstmals bei Olympia ausgetragenen Mixed-Team-Bewerb der Crosser schieden Alessandro Hämmerle und Pia Zerkhold am Samstag in Zhangjiakou bereits in der ersten Runde (Viertelfinale) aus und wurden 13. Das erste Team-Mixed Olympia-Gold ging an die USA vor Italien eins und Kanada eins.