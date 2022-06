Keine Maske mehr: So ist die Stimmung im Handel

Die Maskenpflicht im gesamten Handel fällt. VOL.AT war vor Ort bei Sutterlüty in Dornbirn Rohrbach und sprach mit Mitarbeitern und Kunden.

Erleichterung bei Mitarbeitern

Jürgen Ballweber arbeitet seit Februar bei Sutterlüty. Täglich mussten er und seine Kollegen die Maske tragen. Besonders für die Mitarbeiter ist daher die Erleichterung groß. "Hoffen wir, es bleibt einmal so eine Weile lang", meint er daher im VOL.AT-Gespräch. Gerade bei heißem Wetter war die Maske laut ihm anstrengend – auch für ältere Kundschaften.

Kunden teils freiwillig mit Maske

"Am ersten Tag gehen natürlich noch viele mit Maske rein", erklärt der Mitarbeiter. Das sei jedem selbst überlassen. "Wir (Mitarbeiter) testen jetzt einmal in der Woche, dass wir auf der sicheren Seite sind", so Ballweber. Die Kunden sollen auf sich selbst Acht geben und nicht mit Krankheits-Symptomen einkaufen kommen. "Da muss jeder auf sich selbst schauen, dann haut das schon hin", meint er.