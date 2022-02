Keine Maske in der Klasse: So denken Ländle-Schüler

Die Maskenpflicht am Sitzplatz ist Geschichte. VOL.AT war vor Ort an den Bezauer Wirtschaftsschulen und sprach mit Schülern.

Am ersten Schultag nach den Semesterferien gibt es eine erfreuliche Neuerung für die Schüler. Auch an höheren Schulen muss am Sitzplatz in der Klasse keine Maske mehr getragen werden. Auf den Wegen am Gang und im Schulgebäude gilt weiterhin die Maskenpflicht. Auch Schulveranstaltungen wie Wandertage und Exkursionen sind wieder möglich. Für die Schüler bringt das eine Erleichterung, wie ein Lokalaugenschein an den Bezauer Wirtschaftsschulen zeigt.