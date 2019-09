Keine Lenkerauskunft, dennoch keine Strafe

BH-Strafe aufgehoben: Patient weiß nicht, wer bei Rücküberstellung seines Autos gefahren ist.

Mit dem Auto des Deutschen wurde auf der Rheintalautobahn ein verwaltungsrechtliches Verkehrsdelikt begangen. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft (BH) fragte beim Zulassungsbesitzer nach, wer den Pkw zur Tatzeit gefahren hat. Der Deutsche teilte mit, er sei nicht gefahren. Und er habe nicht in Erfahrung bringen können, wer sein Fahrzeug zur Tatzeit gelenkt habe.

Straferkenntnis aufgehoben

Dagegen hat sich der Beschuldigte erfolgreich gewehrt. Denn am Landesverwaltungsgericht Vorarlberg wurde seiner Beschwerde Folge gegeben. Das Straferkenntnis wurde aufgehoben und das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt. Dagegen ist eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien möglich.