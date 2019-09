Keine Genehmigung für verkauften Carport

Feldkirch - Gütliche Einigung im Zivilprozess: Verkäuferin zahlt dem Käufer 9700 Euro als Entschädigung.

Der Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch endete zur Vermeidung zusätzlicher Prozesskosten schon in der ersten Verhandlung mit einem gerichtlichen Vergleich. Demnach bezahlt die beklagte Verkäuferin dem klagenden Käufer als Entschädigung für den nicht genehmigten Carport 9000 Euro. Zudem ersetzt die beklagte Partei der klagenden Partei die Gerichtsgebühren von 777 Euro. Überdies wurde vereinbart, dass jede Streitpartei für ihre Prozesskosten selbst aufkommt.

Der überdachte Auto-Abstellplatz müsse voraussichtlich abgebrochen werden, sagte Klägeranwalt Dejaco. Denn der Carport befinde sich unmittelbar an der Grenze zum Grundstück eines Nachbarn. Der Nachbar wehre sich rechtlich dagegen und verlange neben dem Abbruch des Gebäudes auch den Ersatz seiner Anwaltskosten. Entgegen den bei der Baubehörde eingereichten Plänen sei der Carport größer und länger und zudem eben unmittelbar an die Grundstücksgrenze gebaut worden, so der Rechtsvertreter des Klägers.