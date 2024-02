"Keine BHs zu Hause?" Lena Gercke zeigt verführerisches Valentinstags-Video

Model und Moderatorin Lena Gercke begeistert ihre Instagram-Follower mit einem verführerischen Valentinstags-Video - und lässt dabei die Frage aufkommen, ob sie zu Hause keine BHs besitzt.

Lena Gercke (35) hat mit einem verführerischen Valentinstags-Video ihre Instagram-Follower begeistert und gleichzeitig für Spekulationen gesorgt, ob in ihrer Wohnung vielleicht die Heizung defekt sei.

Kurzer Clip auf "Insta"

Auf ihrem Instagram-Profil, wo sie regelmäßig Einblicke gewährt, postete sie einen kurzen Clip, der innerhalb von Sekunden die Aufmerksamkeit ihrer rund 3,3 Millionen Follower auf sich zog. Im Video blinzelt die Mutter von zwei Kindern zunächst kokett in die Kamera, bevor sie zu Dua Lipas "Training Season" verführerisch mit den Hüften tanzt. Ihr weißes Strickkleid mit Rollkragen mag zwar züchtig hochgeschlossen sein, doch es formt sich so eng an ihren Körper, dass ihre Silhouette perfekt betont wird.