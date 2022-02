Keine Beschränkung an Zuschauern im Altach-Stadion

Der Frühjahrsauftakt von SCR Altach und FK Austria Wien kann vor vielen Fans über die Bühne gehen.

Tolle Nachrichten vor dem Frühjahrsauftakt am Samstag gegen FK Austria Wien: Die Aufhebung der Personenobergrenze bei Veranstaltungen durch die Bundesregierung erlaubt einen freien Kartenverkauf und Vollauslastung der CASHPOINT Arena (keine Stehplätze).

Am Donnerstag um 16:00 Uhr startet der freie Kartenvorverkauf. Online unter tickets.scra.at sind Karten für das Spiel am Samstag (17:00 Uhr) in der CASHPOINT Arena erhältlich. Zusätzlich ist das SCRA Office zu den gewohnten Öffnungszeiten für euch geöffnet.