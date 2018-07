Keine Aufklärung vor Schönheitsoperation

Die Patientin unterzog sich in Vorarlberg einer Schönheitsoperation zur Entfernung ihrer Tränensäcke. Nach dem Eingriff bei den Unterlidern war aber optisch kein wesentlicher Unterschied zum bisherigen Zustand zu erkennen.

In erster Instanz war die Klage am Bezirksgericht noch abgewiesen worden. In zweiter Instanz wurde der Berufung der Klägerin gegen das Ersturteil teilweise Folge gegeben. Denn der Arzt habe die Patientin klar und verständlich über das in Aussicht gestellte Ergebnis des Eingriffs und mögliche Abweichungen umfassend mündlich und schriftlich in einer für medizinische Laien verständlichen Sprache aufzuklären.