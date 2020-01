Kein Zweifachsieger im Seehallencup in Hard

Neunter in der VN.at Eliteliga Vorarlberg siegte vor drei ehemaligen Champions im Seehallencup in Hard

Mit einer richtigen Sensation endete die siebte Auflage des Seehallencups in Hard. Den den Neunten nach dem Ende im Grunddurchgang in der VN.at Eliteliga Vorarlberg, SC Austria Lustenau Amateure hatte nämlich niemand auf der Rechnung. Doch am Schluss setzte sich die zweite Kampfmannschaft der Lustenauer Austria verdientermaßen durch. „Wir haben uns im Verlauf des Turnieres erheblich gesteigert. Vor allem in der entscheidenden Phase im Halbfinale und im Endspiel war es eine Klasseleistung meiner Mannschaft. Für meine Truppe ist es ein riesiger Erfolg und ich kann nur ein Riesenkompliment dem gesamten Team aussprechen. Wir hätten uns schon im Hallenmasters in Wolfurt eine bessere Platzierung als Rang sieben redlich verdient. Die Gerechtigkeit kommt im Fußball doch immer zurück“, sagt ein überglücklicher Austria Lustenau Amateure Coach Harald Dürr. Acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen reichte in der Statistik für das oberste Treppchen. Die Rekordkulisse von 1600 Zuschauern sah am Finaltag den Erfolg der zweiten Austria-Garnitur, die damit auch die Siegprämie von 1000 Euro in Empfang nehmen durften. Im Endspiel behielt Austria Lustenau Amateure gegen Ligakonkurrent SW Bregenz mit 3:1 die Oberhand. Erst als Bernhard Wund sechs Sekunden vor dem Schluss das dritte Tor des frischgebackenen Turniersiegers gelang, kannte der Jubel keine Grenzen. Jungprofi Hüdaverdi Mutlu und Ex-Publikumsliebling Thiago de Lima erzielten die beiden anderen Treffer des neuen Champion. Nach dem dritten Endrang im Vorjahr holt sich die Austria Amateure den ersten Platz. Das Tor von Serhan Arslan war für die Bodenseestädter zuwenig um nach 2016 zum zweiten Mal den Seehallencup in Hard zu gewinnen. Dennoch war es für SW-Neocoach Srdan Gemaljevic ein mehr als geglückter Einstand. Erstmals spielte auch Stürmer Roman Hlavacek im Bregenzer Dress und wusste zu überzeugen. Hinter Sensationssieger Austria Lustenau Amateure klassierten sich mit SW Bregenz, FC Lustenau und SV Lochau gleich drei ehemalige Turniersieger.