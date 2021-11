Kein Zutritt ohne 2G: Das sind die Möglichkeiten der Konsumenten

Karin Hinteregger vom AK Konsumentenschutz sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Möglichkeiten für Ungeimpfte.

Wer sich nicht impfen lässt, darf seit Montag nicht mehr in Gastro, Fitnessstudios und Co. Was das für bereits abgeschlossene und eventuell auch bezahlte Abo-Verträge bedeutet, sei rechtlich noch nicht klar, so Karin Hinteregger vom AK Konsumentenschutz am Freitag in "Vorarlberg LIVE". es würden derzeit mehrere Anfragen kommen, der erste Rat sei aber immer ein Gespräch mit dem Unternehmen.