Kein Trainereffekt - Lustenau verliert auch in Graz

Die Lustenauer Austria musste sich im ersten Spiel unter dem Trainerduo Schneider/Gerdi Sturm Graz mit 0:2 geschlagen geben.

Spiel eins nach der Ära Markus Mader führte die Lustenauer Austria zum schweren Auswärtsspiel bei Sturm Graz. Die Hausherren, die sich mit Salzburg um die Tabellenspitze duellieren, versuchten von der ersten Minute weg, das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Doch die Austria war heute in den Zweikämpfen sehr präsent, hielt sehr gut dagegen und kam durchaus selbst zu der ein oder anderen Möglichkeit. Die beste Chance vergab Diaby in der 41. Minute, als er den Ball aus aussichtsreicher Position nicht perfekt genug traf. Und da auch die letzte Möglichkeit der Grazer nicht im Tor landete, ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Blitzsstart und Gelb-Rot

Die zweite Halbzeit begann für die Austria denkbar schlecht. Diallo konnte einen Eckball nicht gut genug klären und Horvat brachte den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar zum 1:0 im Tor unter. Kurz darauf sah zudem Baila Diallo nach einem zweiten harten Einsteigen mit dem Ellbogen die Gelb-Rote Karte. Die Grazer waren mit einem Mann mehr nun das aktivere Team und Prass sorgte in der 70. Minute mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. In der restlichen Spielzeit passierte nicht mehr viel - die Grazer waren mit dem 2-Tore-Vorsprung zufrieden, die Lustenauer konnten mit einem Mann weniger nicht mehr entscheidend zusetzen. So blieb es am Ende trotz einer vor allem in der ersten Halbzeit guten Leistung der Austria bei der 0:2-Niederlage..