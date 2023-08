Kein Sommer ohne Bücher

Unsere Buchtipps für den perfekten Sommer.

Sommerfest der Liebe

Die junge Lizzie hat ihre Heimat auf dem Land verlassen, um im quirligen London der 1960er Jahre eine Ausbildung als Köchin zu beginnen. Sie ist entschlossen, ihre neue Freiheit zu genießen, auch wenn sie weiß, dass ihre Mutter bereits nach geeigneten Heiratskandidaten sucht und Pläne für Lizzies Hochzeit schmiedet. Bald trägt Lizzie ihr Haar modisch kurz und ist mit ihren Freundinnen Alexandra und Meg in ein prächtiges, wenn auch heruntergekommenes Haus im mondänen Belgravia gezogen. Die Pläne ihrer Mutter geraten vollends in Vergessenheit, seit Lizzie nur noch daran denken kann, dass der gutaussehende Hugo, in den sie sich verliebt hat, mit einer anderen verlobt ist ...

Wellensommer

Ein Sommer voller Wellenrauschen und Herzklopfen am Strand



Als Hotelmanagerin auf einem Luxuskreuzfahrtschiff fühlt sich Sandra Meerbach auf der ganzen Welt zu Hause. Doch dann zwingt sie der Unfall ihrer kleinen Schwester, in ihre Heimat Altensande an der Ostsee zurückzukehren. Sie erhält das Angebot, an der Modernisierung des kleinen Küstenorts mitzuwirken. Dafür müssen allerdings einige traditionsreiche Einrichtungen weichen, vor allem die Surfschule direkt am Strand. Davon hält Surflehrer Philipp allerdings überhaupt nichts. Um mehr über ihn und die Surfschule herauszufinden, belegt Sandra unter einem anderen Namen einen Kurs bei ihm. Mit jeder Welle spürt Sandra, wie sehr ihr das Meer gefehlt hat, und auch der attraktive Phillip geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Nur, was wenn er dahinterkommt, warum sie wirklich hier ist?

Sommerglück in Schweden