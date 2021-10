Kein Scherz: Diese Halloween-Streiche sind Straftaten

Am Sonntag ist Halloween - Die Vorarlberger Polizei warnt deshalb eindringlich vor sogenannten "Halloween-Streichen" und den strafrechtlichen Folgen.

Keine Streiche, sondern Straftaten

Klärende Gespräche

Deshalb richtet die Polizei die Bitte an alle Erziehungsberechtigte noch vor Halloween mit den Kindern und Jugendlichen ein klärendes Gespräch zu führen: "Machen Sie ihre Kinder aufmerksam, dass oftmals harmlose 'Streiche' gerichtlich strafbare Handlungen darstellen. Erklären Sie ihnen den besten Weg für Ihre 'Halloween-Tour'. Sinnvoll ist es sich mit den Kindern zu überlegen, wann sie mit wem bis wann unterwegs sein dürfen und was erlaubt ist und was nicht. Erkundigen Sie sich wie lange sich ihre Kinder in der Nacht auf öffentlichen Plätzen aufhalten dürfen. Diese Vorgaben sind abhängig von dem Jugendschutzgesetz des Bundeslandes in dem Sie sich aufhalten."