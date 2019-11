Kein Punktezuwachs für den EC Bregenzerwald

Gegen den „Angstgegner“ Jesenice setzte es eine 3:5-Niederlage.

Andelsbuch/Dornbirn. Seit beinahe vier Jahren ist der EC Bregenzerwald gegen den HDD Jesenice sieglos, am Samstag setzte es die siebte Niederlage in Folge. Die Slowenen beherrschten den ersten Spielabschnitt fast nach Belieben, der Pausenstand von 0:2 schmeichelte den Wäldern, die bis dahin keinen Zugriff auf die Partie bekamen. Goalie Felix Beck und der Pfosten (15.) verhinderten Schlimmeres.

Die fällige Kabinenpredigt schien dann allerdings gefruchtet zu haben, denn zu Beginn des Mitteldrittels waren die Hausherren plötzlich spielbestimmend und kamen auch zum Anschlusstreffer durch Philipp Pöschmann (27.), nachdem Kai Fessler vorher einen Sitzer ausgelassen hatte (26.). Weil die Christian Haidinger den Puck an die Torumrandung knallte (31.) und die Gäste im Abschluss abgebrühter agierten, lautete der Spielstand vor der letzten Eisreinigung 1:4. Das 2:4, das Michael Rainer gleich danach gelang (41.), ließ die Juurikkala-Cracks zwar noch einmal hoffen, Patrik Rajsars zweiter Treffer war jedoch der Sargnagel für die Wälder (45). Da taten auch das erste Meisterschaftstor des 17-jährigen Lukas Göggel (54.) und die folgende Schlussoffensive nichts mehr zur Sache.

Am kommenden Donnerstag müssen Kapitän Jürgen Fussenegger und seine Teamkollegen in der Fremde, nämlich bei den Red Bull Hockey Juniors aus Salzburg antreten. Am Samstag, 20. November folgt dann ab 19.30 Uhr das nächste Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Vienna Capitals Silver. Im Anschluss daran geht übrigens die Verlosung des neuen Hauptsponsors über die Bühne.