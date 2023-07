Kein Pächter für das Alpengasthaus Rellstal

Die Gemeinde Vandans hat für dieses Jahr keinen passenden Pächter für das Alpengasthaus Rellstal gefunden. Um den Besuchern dennoch die Möglichkeit für eine Jause zu geben, wurde nun zu einer Notlösung gegriffen. Wie diese genau aussieht, erklärt Karin Bosshard gegenüber VOL.AT.

Alpengasthaus Rellstal in der Gemeinde Vandans liegt mitten in der schönen Natur.

(Quelle: Gemeinde Vandans)

Aus Liebe zum Rellstal

Genau hier kam Karin Bosshard ins Spiel. Ihr Ex-Mann Gerfried Silberbauer hatte die Idee zu dieser Notlösung. Und da sich Karin Bosshard regelrecht in das Rellstal verliebt hat, hat sie sofort angeboten, bei dieser Notlösung zu helfen und diesen Kiosk zu pachten. Die Vollblut-Gastronomin ist 66 Jahre alt und bringt langjährige Gastroerfahrung mit. In den Jahren 2010, 2015, 2016 und 2017 war sie für die Küche im Alpengasthaus Rellstal zuständig. Außerdem sprang sie bereits 2021 ein, als Hilfe gebraucht wurde. In dieser Zeit hat sie sich regelrecht in das Rellstal, die Natur und die Menschen dort verliebt. Aus diesem Grund zögerte sie nicht lange und war sofort zur Stelle, als man ihre Hilfe brauchte.

Karin Bosshard ist mit Leib und Seele dabei.

(Quelle: Karin Bosshard)

Wie sieht diese Lösung genau aus?

In dem Kiosk wird es alle Arten von Getränken geben, außerdem Kaffee und Kuchen, Hauswürste und vieles mehr. „Natürlich ist es minimalistisch, aber man möchte den Besuchern wenigstens die Möglichkeit für eine Jause ermöglichen“, erklärt die 66-Jährige. Am vergangenen Wochenende wurde der Kiosk eingerichtet und die WC-Anlagen wurden auf Vordermann gebracht.

Karin Bosshard übernimmt das Rennstal für dieses Jahr.

(Quelle: Karin Bosshard)

Am Donnerstag erstmals geöffnet

Der Kiosk ging am Donnerstag das erste Mal in Betrieb. Dieser hat nun bis 15. September jeden Tag von 11 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Lediglich bei schlechtem Wetter bleibt er geschlossen. Ab Mitte September wird es nur noch am Wochenende eine Bewirtung geben.

Umgeben von der einzigartigen Natur in Vandans schmeckt das Essen gleich noch besser.

(Quelle: Karin Bosshard)

Gemeinde sucht weiter Pächter

Da es sich um eine Notlösung handle, wird es diese Form der Bewirtung voraussichtlich nur dieses Jahr geben. "In diesem Jahr war es leider nicht mehr möglich, für das Gasthaus einen Pächter oder eine Pächterin zu finden, deshalb bleibt das Alpengasthaus dieses Jahr geschlossen. Wir werden uns bemühen, dass das Alpengasthaus in der Sommersaison 2024 wieder in gewohnter Form geöffnet hat. Interessierte können sich gerne bei der Gemeinde Vandans melden", heißt es von Seiten der Gemeinde.