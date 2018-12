Kein Österreicher unter Top 20 in Garmisch-Qualifikation

In der Qualifikation für den zweiten Bewerb der Vierschanzen-Tournee in Garmisch-Partenkirchen hat es am Montag kein Österreicher unter die ersten 20 geschafft. Daniel Huber (130 m) landete als bester ÖSV-Springer an der 22. Stelle, der Oberstdorf-Dritte Stefan Kraft (125) war nur 30. Der Pole Dawid Kubacki (135,5 m) gewann 0,5 Punkte vor Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan (140).

Im Neujahrsspringen am Dienstag (14.00 Uhr/live ORF eins) sind aber alle sechs angetretenen Österreicher dabei. Michael Hayböck (127 m) klassierte sich als 24., dahinter folgten Manuel Fettner (123,5) als 34., Philipp Aschenwald (124) als 45. und Markus Schiffner (123) als 46.