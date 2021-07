Kein Neuinfektionen am Sonntagmorgen im Ländle

Stand Samstag Mitternacht gibt es 37 aktiv positive Coronafälle in Vorarlberg. Am Sonntag gibt es bis 8 Uhr morgens keine neuen Fälle zu melden.

Stand Sonntag 8 Uhr: Am Samstag gab es in Vorarlberg weitere vier Neuinfektionen – bei drei Genesungen. Am Sonntagmorgen wurden auf dem Dashboard des Landes keine neuen Fälle oder Genesungen registriert.