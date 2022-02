Kein Maskentreiben in Dornbirn

Die geplante Veranstaltung am Faschingssonntag am Viehmarktplatz ist abgesagt.

Nachdem schon die Narrenabende, alle Umzüge in Dornbirn (Innenstadt, Haselstauden und Kehlegg) abgesagt wurden, mussten die „Dornbirner Narren“ nun auch ihre letzte Hoffnung sozusagen begraben: „Das für den Faschingssonntag geplante Maskentreiben am Viehmarktplatz findet jetzt ebenfalls nicht statt“. „Wir waren so zuversichtlich, dass wir doch noch etwas Närrisches für die Bevölkerung veranstalten können“, bedauert Fenkart-Kaufmann. Die geplanten Öffnungen kommen für die Fasnatzunft leider zu spät.

Aufgeben und Stillstand sind für den Dornbirner Traditionsverein aber keine Option und so ist man bereits voll damit beschäftigt, für die nächste Faschingssaison zu planen. „Unsere Künstler scharren schon in den Startlöchern für die Narrenabende 2023 und auch für den Umzug am Faschingssonntag 2023 gibt es schon Pläne“, erklärt die Zunftmeisterin. Der gesamte Vorstand der Dornbirner Fasnatzunft wünscht trotzdem allen einen schönen Faschingsausklang – „und vielleicht sehen wir uns ja am Funkensamstag beim Kehlegger Funken oder am Funkensonntag beim großen Funken in Haselstauden, welcher ja von der Schottar Zunft veranstaltet wird. In diesem Sinne `Maschgoro Maschgoro Rollollo`…….“, so die optimistische Fasnat-Dame. (cth)