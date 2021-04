Kein Lockdown: Im Gegenteil GC Monfort Rankweil im Vollbetrieb

Mehr als 800 aktive Mitglieder dürfen auf dem Golfpark Brederis spielen

RANKWEIL. Trotz der weltweiten Gesundheitskrise schon mehr als ein Jahr boomt der Golfsport. Die neue Trendsportart kann nur in Gruppen von maximal vier Spielern und im Freien mit großen Abständen gespielt werden. Das ist auch der Grund, weshalb es in der Corona-Zeit eine der wenigen unbedenklichen Sportarten darstellt. Nur kurz dauerte die Unterbrechung am Anfang des letzten Jahres im Golfclub Montfort Rankweil. Durch die Einschränkung von Reisen ins Ausland oder in Österreich musste der rührige Verein schon vor längerer Zeit intern gewisse Fairnessregeln einführen um eine möglichst breite Nutzung des Golfpark zu ermöglichen. Viele Greenfee Anfragen von Vorarlberger Mitgliedern aus anderen Golfvereinen hat der Golfclub Montfort Rankweil abgesagt, die eigenen Mitglieder genießen selbstverständlich den Vortritt. Seit Mitte Februar dieses Jahres erfreut sich das Schmuckstück in Brederis mit einer Gesamtfläche von insgesamt 80 Hektar in einem Topzustand und den mehr als 800 aktiven Mitglieder wird eine sinnvolle Freizeitgestaltung auf alle Fälle geboten. „Der Andrang an Bewegung von den Menschen ist nun aber sehr groß. Der eingeschlagene Weg der Perfektion wird weiter fortgesetzt“, sagt Golfclub Montfort Rankweil Langzeitpräsident Richard Fischer, der seit der Vereinsgründung diese Funktion inne hat. Eine neue künstlerisch gestaltete Skulptur in Form einer Startuhr wird im Loch 10 angebracht. Sogar das moderne Restaurant im Golfpark Montfort Rankweil hat seine Pforten unter den gegebenen Sicherheitsvorkehrungen für Jedermann geöffnet. Sportlich ist der Nachwuchs Spitze. Mit Michael Rauscher und Claus Jäger stehen zwei hoffnungsvolle Talente im österreichischen Nationalteam VN-TK